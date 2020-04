Fußball: Bayern Hofs-Teammanager geht von Saisonabbruch aus

Zahlreiche Veranstaltungen können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch die Bayreuther Festspiele fallen (…)

Unterstützung in der Corona-Krise: 50.000-Euro-Spende für Hofer Teststelle

Damit in der zentralen Corona-Teststelle in der Hofer Freiheitshalle so viele Menschen wie möglich drankommen können, braucht es viele (…)