Fußball-Bayernliga: Bayern Hof verpflichtet Mittelfeldspieler Peter Jost

Die SpVgg Bayern Hof hat es in der Fußball-Bayernliga nicht leicht. Zum einen haben sie mit dem Abstieg zu kämpfen und mit Verletzungen. Jetzt haben die Gelb-Schwarzen personell nachgelegt. Peter Jost schließt sich der Mannschaft an. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler war bis Juli für die U23 der SpVgg Greuther Fürth aktiv. Insgesamt war er sieben Jahre für die Kleeblätter am Ball. Neben Einsätzen in der U17- und U19-Bundesliga kann er auch 40 Spiele in der Regionalliga Bayern vorweisen. Jost ist ab sofort spielberechtigt und kann im wichtigen Auswärtsspiel am Samstag bei Viktoria Kahl bereits zum Einsatz kommen.