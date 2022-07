Fußball: Bayerischer Toto-Pokal – Auslosung der 1. Runde

Pokalwettbewerbe haben ihre eigenen Gesetze und unterklassige Vereinen hoffen auf die große Sensation. In der Spielbank Bad Kötzting ist jetzt (am Freitag) die erste Hauptrunde des Bayerischen Fußball Toto-Pokals ausgelost worden. Der Bezirksligist SG Regnitzlosau bekommt es als Pokalsieger des Kreises Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel am 26, Juli mit dem Landesligisten TSV Neudrossenfeld zu tun.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokals – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.