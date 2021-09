Fußball am Wochenende: Von Erfolg gekrönt

Das Wochenende war größtenteils ein sehr erfolgreiches für die regionalen Fußballvereine:

In der Landesliga hat der FC Vorwärts Röslau den ASV Vach gestern mit 2 zu 1 besiegt. Die Kickers Selb haben bereits am Samstag den FSV Erlangen Bruck mit 5 zu 3 geschlagen. Lediglich der FC Eintracht Münchberg musste sich mit 1 zu 3 gegen Jahn Forchheim geschlagen geben. Die SpVgg Bayern Hof hat in der Bayernliga den ASV Cham mit 7 zu 2 abgefertigt.

Weniger rosig war der Saisonstart für die Fußball-Frauen. Der FFC Hof hat in der Bayernliga mit 0 zu 2 gegen den SC Frensdorf verloren.