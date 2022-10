Fußball am Wochenende: Die Ergebnisse aus der Euroherz-Region

Die Fußballerinnen des 1.FFC Hof hatten am Sonntag Grund zum Jubeln. Mit 3:1 haben die Hoferinnen in Niederbayern beim SV Frauenbiburg gewonnen.

Der 1.FFC Hof steht damit in der Regionalliga Süd jetzt mit 6 Punkten auf Platz 10 von 13.

Bereits gestern mussten die regionalen Teams aus der Bayern- und der Landesliga ran:

In der Bayernliga Nord hat die SpVgg Bayern Hof gegen ASV Cham 0:0 unentschieden gespielt. Die Hofer Bayern stehen nun mit 13 Punkten auf Platz 15.

In der Landesliga Nordost bleiben die Kickers Selb das Sorgenkind der Liga.

Gegen 1. FC Herzogenaurach haben die Selber mit 0:2 verloren. Die Selber warten damit auch nach 15 Spielen weiter auf den ersten Sieg und stehen mit 5 Punkten auf dem letzten Platz.

Der SV Mitterteich hat gegen die SpVgg Jahn Forchheim: 1:0 gewonnen.

FC Eintracht Münchberg konnte sich beim bisherigen Tabellenführer FSV Erlangen Bruck mit 4:2 durchsetzen.

Dadurch ist jetzt der FSV Stadeln Tabellenführer, denn die haben mit 2:0 gegen den FC Vorwärts Röslau gewonnen.