Fußball am Wochenende: Alle Ergebnisse im Überblick

Fußball-Landesliga

Der SV Mitterteich kann so gut wie sicher für eine weitere Saison in der Fußball-Landesliga planen. Die Stiftländer setzten sich beim BSC Saas Bayreuth mit 2:0 durch und haben nun zehn Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Bereits am Samstag verlor der FC Vorwärts Röslau mit 2:3 bei der SG Quelle Fürth und der FC Eintracht Münchberg wahrte mit einem 2:1-Heimsieg gegen Seligenporten seine Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Fußball-Bayernliga

In der Fußball-Bayernliga hat die SpVgg Bayern Hof am Samstag im Abstiegskampf zwei wichtige Punkte liegen lassen – die Bayern kassierten in der Nachspielzeit gegen den ASV Cham noch den Ausgleich und mussten sich mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Von einem direkten Nicht-Abstiegsplatz trennen die Hofer drei Spieltage vor Saisonende vier Punkte.