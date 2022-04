Fußball am Samstag: Schwere Aufgabe für Bayern Hof in der Bayernliga

In der Bayernliga will die Spielvereinigung Bayern Hof heute Punkte sammeln, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Das dürfte heute aber schwer werden. Die Hofer Bayern stehen derzeit auf Rang 12 und empfangen mit dem ATSV Erlangen den Tabellendritten. Los geht’s um 15 Uhr.

In der Frauen-Fußball-Bayernliga will dagegen der 1.FFC Hof die Tabellenspitze verteidigen. Dafür braucht es möglichst 3 Punkte beim FC Ezelsdorf. Anpfiff ist um 16 Uhr.

In der Landesliga empfangen die Kickers Selb Türkspor Nürnberg. Der SV Mitterteich ist zu Gast bei der SG Quelle Fürth. Beide Spiele starten um 15 Uhr.

Bereits gestern hat der FC Eintracht Münchberg gegen SC Großschwarzenlohe mit 3:0 verloren.