Fußball am Freitag: Regionale Vereine müssen auswärts ran

In der Fußball-Landesliga Nordost muss der SV Mitterteich heute beim Baiersdorfer SV ran. Die Form der Mitterteicher in den vergangenen fünf Spielen ließ zu wünschen übrig. Das Team liegt mit 26 Punkten aktuell auf Platz sieben in der Tabelle. Damit haben sie nur zwei Punkte Vorsprung zu ihrem heutigen Gegner. Anpfiff beim Baiersdorfer SV ist um 19 Uhr.

Auch für die SpVgg Bayern Hof steht heute ein Auswärtsspiel an. Und auch hier ist der Vorsprung zum Gegner sehr gering. Die Hofer Bayern liegen mit 28 Punkten auf Tabellenplatz sechs – ihr Gegner TSV Neudrossenfeld mit nur einem Punkt weniger auf Platz acht. Spielbeginn ist hier ebenfalls um 19 Uhr.