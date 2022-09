Fußball am 13. Spieltag: Die Spiele in der Landes- und Bayernliga

Der 13. Spieltag der Fußball-Landesliga bringt uns gleich zwei Derbys. Der FC Eintracht Münchberg empfängt dabei den FC Vorwärts Röslau. Während Münchberg im siebten Heimspiel der Saison den siebten Sieg anpeilt, braucht Röslau jeden Punkt, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu wahren. Anstoß ist um 15 Uhr.

Die Kickers Selb bekommen es als noch siegloses Tabellenschlusslicht mit dem SV Mitterteich zu tun. Dabei trifft die schlechteste Defensive auf den schwächsten Sturm. Anpfiff im Selber Thomas-Lang-Waldstadion ist um 16 Uhr 30.

Um wichtige Punkte geht es am Nachmittag für die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga. Im Keller-Duell gegen die SpVgg SV Weiden wollen die Bayern den dritten Sieg in Folge landen und so den Abstand auf die Nicht-Abstiegszone weiter verkürzen. Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.