Fußball: Alle Partien am Wochenende & ein Sieg

Nach einem ausgefallenen Spiel und einem Tag spielfrei muss die SpVgg Bayern Hof in der Bayernliga Nord heute wieder ran. Ab 15 Uhr ist der TSV Abtswind zu Gast auf der Grünen Au in Hof. Mit zwei Spielen Vorsprung in der laufenden Saison steht der Gegner momentan auf Platz Acht der Tabelle.

Um 15 Uhr ist auch Anstoß in der Landesliga Nordost. Der FC Eintracht Münchberg empfängt die SpVgg Jahn Forchheim. Der FC Vorwärts Röslau spielt morgen ebenfalls um 15 Uhr. Dann kommt der SC Großschwarzenlohe zum Tabellenschlusslicht nach Röslau. Der SV Mitterteich war bereits gestern bei der SG Quelle Fürth im Einsatz und konnte mit einem Sieg von 4 zu 1 die Heimreise antreten.