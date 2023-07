Funkanalyse Bayern 2023: Radio Euroherz in Hochfranken weiter spitze

Beim Frühstück, im Büro oder auf dem Weg in den Feierabend – Lokalradio gehört in Bayern zum Alltag und dort hat Radio Euroherz seinen festen Platz. 123.000 Menschen schalten mindestens einmal im Monat Radio Euroherz ein. Das ist das Ergebnis der Funkanalyse Bayern, vorgestellt auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von acht Prozentpunkten. Euroherz-Geschäftsführer Mischa Salzmann:

Auch unser Partnerprogramm Radio Galaxy Oberfranken erreicht laut der Umfrage hohe Einschaltquoten. In der Durchschnittsstunde hören stabil 11.000 Menschen zu.