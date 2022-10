Fugenarbeiten auf der A9: Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron ab morgen gesperrt

Die A9 wird aktuell an vielen Stellen in der Region auf Vordermann gebracht, zum Beispiel zwischen den Anschlussstellen Marktschorgast und Bad Berneck/Himmelkron. Dort hat es die Autobahn GmbH Nordbayern gerade mit Arbeiten an den Fugen der Fahrbahn zu tun. Um die Arbeiten jetzt abschließen zu können, muss die Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron ab morgen (01. November) Abend gesperrt werden. Die Sperrung soll um 18 Uhr beginnen und bis Mittwoch Morgen um 5 Uhr dauern. Betroffen ist aber nur die Fahrtrichtung Nürnberg. In Richtung Berlin ist ein Ein- und Ausfahren jederzeit möglich, so die Autobahn GmbH Nordbayern in einer Mitteilung.