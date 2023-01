Fuest: Vollständiger Inflationsausgleich unrealistisch

Inflation und Energiekrise heizen die Stimmung bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an. In den kommenden Wochen (…)

Verdi will Warnstreiks bei der Post ausweiten

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die Warnstreiks bei der Deutschen Post in Bayern in dieser Woche ausweiten. In der (…)