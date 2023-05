Fürth vor Klassenerhalt? «Verzwickte Situation»

Die SpVgg Greuther Fürth kann mit einem Sieg am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt perfekt machen. Doch Trainer Alexander Zorniger will sich vor dem Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nicht mit Rechenspielen befassen. «Da musst du ja zwei Tage nur dransitzen und jede mögliche Konstellation mal durchrechnen. Ich bin leider nicht clever genug, irgendwas mit Mathe gemacht zu haben», sagte er am Donnerstag. Es sei eine «verzwickte mathematische Situation», befand der Fürther Coach.

Der 55-Jährige wisse nicht, wie viele Punkte seine Mannschaft noch holen müsse, um auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen zu dürfen. «Halten wir uns an das, was wir beeinflussen können. Dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg», merkte Fürths Coach an. Die Franken haben sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit die Bielefelder belegen. Die Ostwestfalen stehen somit deutlich mehr unter Druck als die Spielvereinigung. «Die wissen natürlich auch, dass sie jetzt loslegen sollten», sagte Zorniger.