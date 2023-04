Fürth plant Denksportaufgaben für Regensburg

Die SpVgg Greuther Fürth will ihren komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg ausbauen. «Es geht immer darum, wie können wir dem Gegner Denksportaufgaben stellen, die ihn so zu schaffen machen, dass wir davon profitieren», sagte Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger vor dem Heimspiel gegen die Oberpfälzer an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Fürths Top-Torschütze Branimir Hrgota wird den Franken gelb-gesperrt fehlen. «Ich glaube schon, dass wir ihn im Spiel gegen den Ball auffangen können. Im Spiel mit dem Ball wird’s etwas anderes. Da schauen wir jetzt schon auf Lösungen, die uns das Team gibt», sagte Zorniger.