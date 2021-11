Fürth mit schlechtestem Bundesliga-Saisonstart jemals

Fürth (dpa) – Mit nur einem Punkt aus elf Spielen hat Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth einen Negativ-Rekord aufgestellt: noch nie hatte ein Team im Oberhaus zu diesem Zeitpunkt so wenig Punkte wie die Kleeblätter. «Es ist für mich nicht erklärbar. Ich glaube schon, dass wir deutlich mehr Punkte haben müssten als diesen einen Punkt», sagte Trainer Stefan Leitl nach dem 1:2 am Sonntagabend zuhause gegen Eintracht Frankfurt.

Damit lösen die Franken den 1. FC Saarbrücken ab. Die Saarländer hatten in der Saison 1963/64 nach zehn Partien wie die Franken nur ein Remis geholt, punkteten am elften Spieltag aber erneut – deshalb steht die Spielvereinigung in der Fehlstart-Tabelle nun ganz allein vorne.

