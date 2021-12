Fürth mit Hrgota und Nielsen: Gouweleeuw zurück beim FCA

Fürth (dpa) – Mit seinen Topstürmern Branimir Hrgota und Havard Nielsen in der Startelf will die SpVgg Greuther Fürth gegen den FC Augsburg die Einstellung eines Minusrekords verhindern. Kapitän Hrgota und Nielsen hatten beim 0:3 gegen Borussia Dortmund am Mittwoch zunächst auf der Ersatzbank gesessen. Das Angriffsduo ersetzt nun am Samstag (15.30 Uhr) Cedric Itten und Jeremy Dudziak.

Die Fürther wollen verhindern, den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einzustellen. Die Berliner hatten damals mit nur einem Sieg und einem Remis bei 15 Niederlagen die Hinrunde abgeschlossen. Die Franken haben vor dem Kellerduell gegen den FC Augsburg bislang ebenfalls nur einen Sieg und ein Unentschieden erreicht.

Die Augsburger wollen mit einem Dreier die 20-Punkte-Marke erreichen. Dafür steht der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl wieder Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach einer abgesessenen Gelb-Sperre in der Innenverteidigung zur Verfügung. Der FCA wechselt im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig gleich auf fünf Positionen.

