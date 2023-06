Fürth holt U20-Nationalspieler Wagner aus Freiburg

Die SpVgg Greuther Fürth hat U20-Nationalspieler Robert Wagner verpflichtet. Der Mittelfeldakteur kommt für eine Saison auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, wie die Fürther am Dienstag mitteilten. Wagner hatte in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert und war auch in der Europa League zum Einsatz gekommen. «Robert kann im zentralen Mittelfeld sowohl die Achter- als auch die Sechserposition besetzen», sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi über den 19-Jährigen.