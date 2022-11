Fürth gegen Darmstadt: Michalski trifft beim 1:1

Die SpVgg Greuther Fürth hat Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres einen kleinen Dämpfer verpasst. Der Aufstiegsanwärter kam am Sonntag gegen die Franken nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und geht damit mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den Hamburger SV in die lange WM-Pause. Auf den 1. FC Heidenheim auf Relegationsplatz drei beträgt das Polster der «Lilien», die 18 Pflichtspiele unbesiegt sind, drei Punkte. Fürth belegt Rang zehn, einen Zähler vor dem 1. FC Nürnberg.

Das Tor für die Gastgeber erzielte vor 15.080 Zuschauern Emir Karic (2. Minuten), für die Gäste aus Franken traf Damian Michalski (42.). Die Fürther mussten das Spiel ab der 48. Minute mit zehn Spielern bestreiten, nachdem Gideon Jung wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Fürth verteidigte den Punkt danach auch in Unterzahl und setzte seinen Aufwärtstrend unter Trainer Alexander Zorniger auch ohne weiteren Sieg fort.

Die ersatzgeschwächten Darmstädter erwischten einen Start nach Maß und gingen durch Karic, der den Ball von der linken Strafraumkante in den linken Torwinkel schoss, in Führung. Nach dem frühen Rückstand übernahmen mit zunehmender Spielzeit jedoch die Gäste immer mehr die Spielkontrolle. Nachdem der Darmstädter Ersatztorwart Alexander Brunst erst noch einen Kopfball von Michalski mit einer bravourösen Parade an den Pfosten lenkte (24.), war er kurz vor der Pause bei einem erneuten Kopfball von Michalski nach einer Ecke geschlagen.