Fürth bejubelt Sieg: Nach 2:0 in Sandhausen vor Rettung

Die SpVgg Greuther Fürth hat durch das Ende ihrer Auswärtsmisere einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Franken gewannen am Ostersonntag bei Schlusslicht SV Sandhausen mit 2:0 (2:0). Branimir Hrgota (9. Minute) und Ragnar Ache (26.) sorgten mit ihren Toren vor 4951 Zuschauern dafür, dass die Fürther zum ersten Mal seit November wieder auswärts punkten konnten. Es war erst der zweite Auswärtssieg der Franken in dieser Saison. Den sah Gastgeber-Trainer Tomas Oral von der Tribüne, nachdem er die Rote Karte wegen Meckerns gesehen hatte (85.).

Durch den Sieg bei Schlusslicht Sandhausen, für das der Klassenerhalt in weite Ferne rückt, verbesserten sich die Fürther unter Trainer Alexander Zorniger auf den elften Tabellenrang. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.

Die Gäste dominierten von der ersten Minute an und belohnten sich durch Hrgota aus der Distanz. Wenig später veredelte Ache ein feines Zuspiel von Hrogta. Oral reagierte. Er wechselte nach einer halben Stunde doppelt, musste kurz vor der Pause auch noch den verletzten Marcel Mehlem austauschen und nach dem Seitenwechsel musste Kapitän Dennis Diekmeier mit einer Oberschenkelverletzung runter (55.).

Zwar kamen die Fürther nun seltener in aussichtsreiche Situationen. Gefahr strahlten die verunsicherten Hausherren aber auch weiterhin kaum aus, sodass der Auswärtssieg nie in Gefahr geriet. Der vermeintliche Anschlusstreffer des eingewechselten Joseph Ganda fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung (53.). Die größte Chance zum 1:2 vergab Christian Kinsombi aus kurzer Distanz (65.).