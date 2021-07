Füracker verspricht Hilfe: Gegebenenfalls auch in bar

München (dpa/lby) – Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat den vom Hochwasser betroffenen Menschen schnelle finanzielle Hilfe zugesichert – gegebenenfalls auch in bar. Die Details würden derzeit mit den Behörden vor Ort geprüft, es solle aber alles schnell gehen, sagte er am Dienstag vor einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag.

Bis zu 5000 Euro bekommt nach dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag, wer gegen Hochwasser versichert war. Die Soforthilfen und die Versicherungsleistungen werden dann später miteinander verrechnet, gegebenenfalls müssen die Soforthilfen also dann zurückbezahlt werden. Wenn jemand nicht versichert war, kann er bis zu 2500 Euro Soforthilfe bekommen. Unabhängig davon betonte Füracker, auch bisher schon habe Bayern niemanden allein gelassen, wenn er in größter, in existenzieller Not war. «Existenzbedrohung bedeutet, dass der Freistaat Bayern auf jeden Fall hilft», betonte der Minister.

