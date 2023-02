Füracker: Neue Fördermöglichkeit für Ausbau von Internet

An den Gebäuden des Freistaats Bayern darf aus Anlass des Jahrestags des russischen Angriffs gegen die Ukraine an diesem Freitag (…)

Bayerische Behörden dürfen am Freitag Ukraine-Fahne hissen

Der weiter hohe Zuzug von Flüchtlingen stellt die Kommunen in Bayern vor große Herausforderungen. Zugleich werden vermehrt Vorfälle (…)

Der imposante Gasthof im Frankenwald könnte ein Treffpunkt der Neonazi-Szene werden - so lautete die Befürchtung der Landkreise Hof, (…)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Münchner Straßenreinigung ausgerechnet am Faschingsdienstag und Aschermittwoch zu einem (…)

Verdi fährt kommende Woche Warnstreiks in Bayern zurück

Die Gewerkschaft Verdi plant für kommende Woche keine größeren Warnstreiks in Bayern. Am Mittwoch beginnt in Potsdam (…)