Füracker: Auch 2021 Corona-Hilfen vom Bund für die Kommunen

München (dpa/lby) – Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) fordert angesichts der Corona-Krise auch im nächsten Jahr kräftige Finanzhilfen vom Bund für die Kommunen. «Der Bund muss auch 2021 zu seiner Verantwortung für die Kommunen stehen», sagte Füracker am Dienstag in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. In diesem Jahr hatte es vom Bund Milliarden-Hilfen für die Kommunen gegeben.

Der Bund mache 2021 noch einmal 100 Milliarden Euro neue Schulden, sagte Füracker. Es sei aber bislang «nicht ein Euro» vorgesehen, um Steuerausfälle der Kommunen wegen der Corona-Krise auszugleichen. «Das geht natürlich nicht, denn die Ausfälle sind beträchtlich, die Aufgaben der Kommunen weiter groß.» Die Kommunen und die Länder könnten dies nicht alleine schultern, da müsse auch der Bund mithelfen. «Wir sind längst nicht durch die Krise», betonte er.