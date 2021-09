Für werdende und junge Eltern: Kostenfreies Beratungsangebot

Gerade junge Eltern stellen sich häufig die Fragen danach, was das Beste für ihr Kind ist, wie man eine gute Bindung zu seinem Kind herstellt oder was man tun kann, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Dafür gibt es auch heute (DO) wieder den Online-Beratungskurs „Elternführerschein – Guter Start ins Elternsein“ des Landkreises Hof. Die Teilnahme ist kostenlos – Alles was ihr braucht ist ein stabiler Internetzugang, eine Kamera und ein Mikrofon. Alle Interessierten können sich heute noch bis 12 Uhr anmelden. Der Kurs beginnt um 19 Uhr.

Anmeldung telefonisch unter 09281 72119

oder per Mail: petra.quilitz@landkreis-hof.de