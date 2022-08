Für weniger Stress im Urlaub: Hauptzollamt gibt Tipps für Reiserückkehrer

In den Sommerferien geht es für viele Familien in den Urlaub. Viele Menschen kaufen dort auch gerne Mitbringsel und Souvenirs für Freunde und Verwandte zuhause. Damit es bei der Rückreise nach Deutschland aber nicht zu Problemen am Zoll kommt, hat das Hauptzollamt Regensburg, das auch eine Dienstelle in Hof hat, zum Ferienstart einige Tipps für Urlaubsreisende.

