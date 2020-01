Für und von Online-Händlern: Treffen im Einstein 1 in Hof

Kaum etwas verändert sich so schnell wie das Internet. Innerhalb von Sekunden und ein paar Klicks weiß man über die neusten Trend Bescheid. Gerade für Online-Händler ist es wichtig, up to date zu sein. Alle, die eine Online-Shop betreiben oder betreiben WOLLEN, können sich heute im Digitalen Gründerzentrum Einstein 1 in Hof treffen. Dort findet zum fünften mal ein E-Commerce Meetup im Coworking Space statt. Die Teilnahme ist kostenlos und für Gleichgesinnte aus der Region Hof, Hochfranken und dem Vogtlandkreis gedacht. Vorträge, Workshops und der Austausch zu Themen wie zum Beispiel Shop-Systeme, Online Marketing oder Versand und Logistik stehen an. Um 19 Uhr gehts los.