Für Umfeld vom Bahnhof Neuhof: Oberfränkische Regierung sichert Förderung zu

Es ist an sich ein schönes Umfeld in Hof: In der Nähe von Klangmanufaktur der Hofer Symphoniker und dem Theater verbirgt sich aber auch eine Brachfläche. Die soll jedoch einen Nutzen bekommen: Das Umfeld des Hofer Bahnhofes Neuhof wird umgestaltet: Dort soll beispielsweise ein Streetballplatz und eine Mehrzweckfläche hinkommen. Auch eine Lagerhalle, die dort leer steht, wird begrünt. Für die Maßnahmen gibts jetzt auch das nötige Geld von der Regierung von Oberfranken. 2,25 Millionen Euro macht sie aus der Förderoffensive Nordostbayern dafür locker, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Schon im Vorfeld hat die oberfränkische Regierung 240.000 Euro bewilligt, damit die Bahnflächen überhaupt erworben werden konnten.