Für Umbau: Central-Kino Hof bekommt Förderung

In dieser Woche sind wir mit unserem Euroherz-Kinosommer noch einmal in Bad Steben unterwegs und zeigen Filme unter freiem Himmel. Aber auch in den Kinos läuft es seit einigen Monaten wieder. Die meisten von ihnen haben die Zeit des Lockdowns überstanden – dank vieler Fördergelder. Für Umbau und Verschönerung von Kinos gibt es jetzt auch wieder einen Zuschuss von maximal 30 Prozent der Kosten, teilt der Film Fernseh Fonds Bayern mit. Darunter ist auch das Central-Kino in Hof. Insgesamt stellt der Freistaat Bayern dafür 670.000 Euro zur Verfügung.