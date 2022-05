Für ukrainische Kinder und Jugendliche: Willkommensklassen in Landkreisen Hof und Tirschenreuth

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben in den vergangenen Monaten viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land verlassen. Nach aktuellem Stand halten sich rund 890 von ihnen im Landkreis Hof auf. Etwa 870 Menschen haben bisher einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt. Mittlerweile besuchen auch 314 ukrainische Kinder und Jugendliche verschiedene Schulen im Hofer Land. Für sie gibt es inzwischen auch neun Willkommensgruppen im Landkreis Hof.

Auch der Landkreis Tirschenreuth hat an vielen Schulen solche Willkommensklassen eingerichtet. An der Realschule im Stiftland in Waldsassen lernen aktuell zum Beispiel 17 ukrainische Schülerinnen und Schüler. Für sie steht unter anderem zwei Stunden täglich Deutschunterricht auf dem Programm, außerdem erhalten sie derzeit noch Distanzunterricht aus der Ukraine.