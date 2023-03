Für stündliche Zugverbindung von Hof nach Bad Steben: ÖDP startet Petition

Der Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg im kommenden Jahr soll die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Region künftig einfacher und attraktiver machen. Die Ticketpreise sind dann einheitlich. Auf der anderen Seite hakt es aber stellenweise an guten Verbindungen. Auf der Bahnstrecke von Hof nach Bad Steben fährt normalerweise stündlich ein Zug außer in der Stunde nach 21 Uhr. Der ÖDP-Kreisverband Hof-Wunsiedel hat deshalb eine Petition gestartet. Die Initiatoren kritisieren die lange Wartezeit am Abend. Außerdem sei der Hofer Hauptbahnhof zu dieser Zeit nicht besonders attraktiv, weil der Königssaal bereits geschlossen hat. Laut der Bayerischen Eisenbahngesellschaft fehlt es bislang an Geld, um die Taktlücke zu beseitigen. Bis zum Wochenende war fast die Hälfte des Petitionsziels erreicht.

Hier geht’s zur Petition.