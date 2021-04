Für Spuckschutz oder Desinfektionsmittel: Festhalle und Parktheater Plauen bekommen Förderung

Konzerte, Theater, Kino – auf all das müssen wir immer noch verzichten. Auch wenn diese Bereiche im Moment praktisch nicht arbeiten können – bereiten sie bereits im Hintergrund alles für den Tag vor, wenn es wieder losgehen darf. Weil dann noch lange nicht alles so wie früher läuft, ist das mit einem erheblichen finanziellen Mehraufwand verbunden. Die Bundesregierung unterstützt an dieser Stelle mit dem Förderprogramm „Neustart“. Davon haben auch die Festhalle und das Parktheater in Plauen profitiert. Über 84.000 Euro sind zum Beispiel in den Einbau von Schutzvorrichtungen, die Verbesserung der Besuchersteuerung oder die Anschaffung von Hygieneartikeln geflossen. Jetzt warten die Kultureinrichtungen nur noch auf den Startschuss der Politik, damit sie endlich wieder loslegen können.