Für Senioren und Angehörige: Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht neuen Seniorenwegweiser

In den kommenden Jahren wird es immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft geben. Zum ersten Mal seit 2016 hat der Landkreis Tirschenreuth deswegen einen Seniorenwegweiser herausgegeben. In der Broschüre bekommen Seniorinnen und Senioren unter anderem Hinweise zu Themen wie Bildung, Freizeit und Kultur. Aber auch Angehörige finden darin wichtige Kontakte und Anlaufstellen rund ums Thema Seniorenbetreuung. Die Verantwortlichen haben außerdem darauf geachtet, die Texte im Seniorenwegweiser einfach und verständlich zu formulieren, um eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen.