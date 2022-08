Für selbstlosen Einsatz: Kriminalpolizei Hof dankt Ersthelfern

Der schwere Wohnhausbrand in der Hofer Innenstadt sitzt vielen Menschen noch in den Knochen. Anfang Mai ist es auch in Oberkotzau zu einem Brand in einem Mietshaus gekommen. Einige hunderttausend Euro Schaden sind dabei entstanden. Dass niemand verletz wurde, ist vor allem zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Oberkotzau zu verdanken. Die beiden Männer waren privat in der Nähe des Wohnhauses unterwegs, als sie den Brand bemerkten. Ohne Atemschutz oder sonstige technische Ausstattung gelang es ihnen, die insgesamt fünf Bewohner aus dem brennenden Gebäude zu retten. Für ihren Einsatz haben die beiden nun auch ein Dankesschreiben vom Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Hof sowie dem oberfränkischen Polizeipräsidenten erhalten.