Abstands-Regeln, Maskenpflicht und: Lüften. Das sind die Hilfsmittel um die Pandemie aus den Klassenzimmern fernzuhalten. Damit es den Schülern in Helmbrechts und Münchberg nicht ganz so kalt wird, bei der ganzen Lüfterei, hat die Textilfirma V. Fraas Schals gespendet. Die fast 2.000 Schals gingen in Helmbrechts an die Grund-, die Mittel- und die Realschule sowie in Münchberg an die Grundschule, das Gymnasium und die Mittelschule Münchberg-Poppenreuth.