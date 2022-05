Für schlecht zu lüftende Räume: Stadt Hof schreibt 41 Luftreinigungsgeräte aus

Wie hilfreich sind Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern? Weil es über die Wirksamkeit keine ausreichende Studienlage gibt und die Stadt Hof Ärger mit über 300 unbrauchbaren Geräten hat, hat sich der Stadtrat nun gegen eine komplette Neuausschreibung entschieden. Die Stadt will 41 Geräte neu ausschreiben. Die sollen aber nicht die defekten Geräte aus der Schweiz ersetzen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Die zu lauten 41 Geräte sollen künftig in Räumen wie Umkleiden stehen, in denen die Laustärke kein größeres Problem ist, so die Oberbürgermeisterin.

Kritik an der Entscheidung ist aus der FAB-Fraktion gekommen, deren sechs anwesende Stadträte dagegen gestimmt haben. Sie wären für eine vollständige Ausschreibung der knapp 380 Geräte für die Hofer Klassenzimmer gewesen.