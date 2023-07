Für rund zwei Millionen Euro: Nexans investiert in neues Bearbeitungszentrum in Hof

Die Firma Nexans hat ihre Fertigungskapazitäten am Standort Hof erweitert. Das Unternehmen hat rund zwei Millionen Euro in ein neues CNC-Bearbeitungszentrum investiert. In dem neuen, vollautomatisierten Bearbeitungszentrum stellen die Mitarbeiter Metallverbinder für Energiekabel her. Der Vorteil der neuen Maschine: Sie fertigt sehr energieeffizient. Dadurch können die Mitarbeiter die Kundenaufträge noch flexibler und schneller bearbeiten. Die Investition stärkt zusätzlich den Umweltfokus von Nexans.