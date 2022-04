Für Pendler und Besucher: Stadt Rehau baut drei neue Elektro-Ladesäulen

Rund 3000 Menschen pendeln tagtäglich zu ihren Arbeitsplätzen in die Stadt Rehau. Unter den Pendlern gibt es auch zahlreiche Besitzer von Elektro-Autos. Damit ihnen künftig mehr Möglichkeiten zum Aufladen zur Verfügung stehen, baut die Stadt drei weitere Ladesäulen, so Bürgermeister der Stadt Rehau, Michael Abraham. Die Ladesäulen sollen am Schützenhaus, am Sportzentrum und einem Parkplatz in der Adlerstraße errichtet werden. Die Nähe der Ladesäulen zur Innenstadt, soll künftig auch Besucher dazu einladen, einen Stadtbummel während der Ladezeit zu unternehmen. Bisher ist in der Stadt nur eine Elektro-Ladesäule vorhanden.

(Symbolbild)