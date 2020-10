Für Pendler aus Tschechien: Mobile Corona-Teststelle im Landkreis Tirschenreuth fährt weiter

Seit Jahren profitieren wir davon, dass unsere Nachbarn aus Tschechien bei uns arbeiten können. Seit die Corona-Zahlen ansteigen, steigt auch wieder die Sorge, dass sich dadurch das Virus verbreitet. Deshalb gibt seit Monatsbeginn eine Teststelle bei Schirnding. Auch der Landkreis Tirschenreuth bietet so eine mobile Einrichtung für Pendler an – und das bleibt auch in der kommenden Woche so, teilt das Landratsamt mit. Dann ist die Teststation in Waldsassen, Mitterteich, Mähring und Waldershof unterwegs. Auch an der festen Teststation in Tirschenreuth kann sich jeder testen lassen.

Das ist der genaue Zeitplan der mobilen Corona-Teststelle

Freitag 2.10.2020: Waldsassen Firmenparkplatz Ghost, Zufahrt über Finkenbühlstraße 10:00-18:00 Uhr

Montag 5.10.2020: Waldsassen Egererstr. 63, an der Turnhalle 12:00-20:00 Uhr

Dienstag 6.10.2020: Mitterteich Am Bad 6/ Marktredwitzer Str. an der Eishalle 10:00-18:00 Uhr

Mittwoch 7.10.2020: Mähring Busparkplatz am Grenzübergang 12:00-20:00 Uhr

Donnerstag 8.10.20: Waldershof Parkplatz Cube, Marktredwitzer Str. 61 10:00-18:00 Uhr

Freitag 9.10.2020: Waldsassen Firmenparkplatz Ghost, Zufahrt über Finkenbühlstraße 10:00-18:00 Uhr

Aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Tirschenreuth nach Städten und Gemeinden:

Bad Neualbenreuth 13

Bärnau 53

Brand 5

Ebnath 3

Erbendorf 99

Falkenberg 12

Friedenfels 19

Fuchsmühl 54

Immenreuth 1

Kastl 6

Kemnath 37

Konnersreuth 60

Krummennaab 36

Kulmain 7

Leonberg 13

Mähring 35

Mitterteich 183

Neusorg 18

Pechbrunn 20

Plößberg 90

Pullenreuth 7

Reuth 16

Tirschenreuth 160

Waldershof 65

Waldsassen 118

Wiesau 82

CZ 1

Gesamt 1213