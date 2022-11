Für nur einen Euro: Eishallen-Bus wieder im Landkreis Tirschenreuth unterwegs

In der Euroherz-Region fällt der erste Schnee, bald könnt ihr also wieder Ski, Schlitten und Schlittschuh fahren. Die Eishalle Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth ist bereits Ende Oktober in die Eislauf-Saison 2022/23 gestartet. Ab heute (19.11.) ist auch wieder der Eishallen-Bus unterwegs. Der bringt Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis zur Eishalle und wieder zurück nach hause. Für die Hin- und Rückfahrt zahlt ihr insgesamt nur einen Euro. Die genauen Stopps und Fahrzeiten des Eishallen-Busses findet ihr auf der Fahr-mit-Homepage des Landkreises Tirschenreuth. Den Link dazu gibt’s hier.