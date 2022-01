Für Notfälle: Gemeinde Berg will Notstromaggregat anschaffen

In der Vergangenheit habe es in der Gemeinde Berg immer wieder Stromausfälle gegeben.

Und auch vor dem Hintergrund der Überschwemmungen im Juli hat sich die Gemeinde Berg über die Notstromversorgung Gedanken gemacht, teilt Bürgermeisterin Patricia Rubner mit. Der Gemeinderat will deswegen ein Notstromaggregat anschaffen. Dieses könne die Stützpunktfeuerwehr und das Mehrzweckgebäude im Notfall mit Strom versorgen. Letzteres könne dann aufgrund der Größe ein Anlaufpunkt für die Bevölkerung sein. Die Gemeinde Berg will für das Notstromaggregat 20.000 Euro in den diesjährigen Haushalt einplanen. Danach will der Gemeinderat Angebote einholen und die Beschaffung beschließen.