Für neuen Museums- und Freizeitführer: Fotowettbewerb im Hofer Land

Im Hofer Land gibt es einiges zu entdecken. Die Geschichte der Region können Einheimische und Besucher zum Beispiel in den zahlreichen Museen hier kennenlernen. Für einen Überblick soll ein neuer, interaktive Museums- und Freizeitführer erscheinen. Das Landratsamt Hof macht dafür auf einen Fotowettbewerb aufmerksam. Hobby- und Berufsfotografen können Fotos von ihren kulturellen, landschaftlichen oder touristischen Geheimtipps in Stadt und Landkreis Hof einschicken. Eine Jury wird dann die drei schönsten Bilder auswählen. Ihnen ist ein Platz im neuen Guide sicher. Einsendeschluss ist am 16. Oktober.

• Teilnehmen kann jeder – jung bis alt, Berufs- oder Hobbyfotograf

• Insgesamt können pro Teilnehmer/in maximal drei Fotos hochgeladen werden (jeweils max. 10 MB)

• Zum Wettbewerb zugelassen sind Fotos, die eindeutig im Hofer Land lokalisiert werden können (bitte teilen Sie kurz mit, wo das Foto ausgenommen wurde)

• Bewertet werden die Fotos nach ihrer Qualität, ihrer Einmaligkeit in Motiv und Perspektive sowie ihrer Repräsentativität für das Hofer Land.