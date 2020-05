Für neuen Kindergarten: Erlhofer Straße in Hof zwei Wochen gesperrt

Viele Eltern und auch Kinder warten schon darauf, regelmäßig wieder in die Kita gehen zu können. Auch in der Erlhofer Straße in Hof soll es künftig diese Möglichkeit geben. Die Stadt baut hier eine neue integrative Kindertageseinrichtung. Die kommt jetzt einen entscheidenden Schritt voran. Die Stadtwerke Hof verlegen in den kommenden zwei Wochen die Hausanschlüsse für den Kindergarten. Autofahrer müssen in dieser Zeit ausweichen. Die Erlhofer Straße ist auf Höhe des TÜV-Geländes komplett gesperrt. Auch die Hofer Stadtbusse umfahren die Baustelle.