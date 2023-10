Für Musical im Januar: Team sucht Kinderchor aus der Region

Musicals schauen sich die meisten von uns eher vom Zuschauerraum aus an. Kinder aus der Region haben nun aber die Chance, selbst bei einem mitzumachen. Für das Musical „The World of Musicals“ sucht das Team von RESET PRODUCTION noch einen Kinderchor. Die Veranstaltung geht am 4. Januar in der Festhalle Plauen und am 19. Januar in der Hofer Freiheitshalle über die Bühne. Gesucht wird ein Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse mit Kindern, die zwischen sechs und 14 Jahre alt sind. Der Chor soll das Lied „Wie vom Traum verführt“ aus dem Musical „Joseph“ singen. Bis Ende November ist eine Bewerbung per Mail möglich. Das Team will Anfang Dezember entscheiden, welcher Chor mit auf der Bühne stehen wird.

Info des Produktions-Teams:

Seid ihr bereit für dieses unvergessliche Abenteuer?

Dann schickt uns bitte bis Ende November eine Mail mit Bildern, Infos und Videos (soweit vorhanden) von eurem Chor an melanie.hansen@resetproduction.de

Einzelbewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden! Es wird nur ein Chor pro Veranstaltung ausgewählt – also seid schnell!