Für mehr Verkehrssicherheit: Stadt Gefrees installiert neuen Verkehrsspiegel

Weil es in der Vergangenheit immer wieder brenzlige Verkehrssituationen im Bereich der Tankstelle in Gefrees gegeben hatte, hat die Stadt jetzt einen neuen Verkehrsspiegel aufgehängt. Viele Anwohner und Eltern hatten sich den Spiegel gewünscht. Wie Wolfgang Popp vom Bauamt der Stadtverwaltung mitteilt, soll damit „das Abbiegen aus der Bahnhofstraße in die Hauptstraße erleichtert werden“. Der Spiegel sei laut Bürgermeister Oliver Dietel schon länge geplant gewesen, konnte aber erst installiert werden, nachdem „weder der Straßenbaulastträger noch die Polizei Einwände dagegen hatten“, so Dietel weiter.