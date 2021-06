Für mehr Sicherheit: Polizei im Vogtland mit Bodycams ausgestattet

Kinder lernen oft schon im Kindergarten, dass Polizisten Respektspersonen sind. In letzter Zeit scheinen das aber immer weniger Menschen ernst zu nehmen. Übergriffe auf Beamte haben zugenommen. Um einen Angriff festzuhalten, trägt die bayerische Polizei seit zwei Jahren sogenannte Bodycams, also kleine Kameras, die an der Uniform befestigt sind. Auch bei der Zwickauer Polizei, zu der auch die Beamten im Vogtland gehören, sind jetzt solche Bodycams im Einsatz.

Die sind normalerweise ausgeschaltet. Nach dem Einschalten zeichnen die Kameras auch automatisch die letzte Minute auf, da jede Situation einen gewissen Vorlauf hat.