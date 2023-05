Für mehr Sicherheit: Neue Ausstattung für Hofer Ordnungsdienst

Die Hoferinnen und Hofer sollen sich in ihrer Stadt noch sicherer fühlen. Deswegen stattet die Stadt ihren Kommunale Ordnungsdienst jetzt besser aus. Neben neuer Dienstkleidung gibt’s zwei neue E-Bikes für die Mitarbeiter. Mit den neuen Fahrrädern erweitert der Ordnungsdienst seine Reichweite. Damit kann er jetzt vor allem in den äußeren Stadtteilen noch präsenter sein, heißt es. Außerdem können die Mitarbeiter so den Blickwinkel der Radfahrer einnehmen und herausfinden, was in Sachen Radverkehr noch verbessert werden kann.