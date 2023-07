Für mehr Sicherheit in Plauen: Alkoholverbotszone kommt erneut

Die Kriminalität in Plauen geht seit Jahren zurück. Durch kürzliche Ausschreitungen ist das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zuletzt allerdings gesunken. Um es wieder zu verbessern will die Stadt gleich mehrere Maßnahmen umsetzen, die in der jüngsten Stadtratssitzung Thema waren.

Schon einmal war es in der Innenstadt von Plauen nicht erlaubt, Alkohol zu trinken oder mit sich zu führen. So ein Alkoholverbot soll es bereits ab Montag erneut geben. Montags bis samstags zwischen 11 und 23 Uhr ist Alkohol dann Tabu. Bis Oktober soll außerdem feststehen, wo in Plauen Videoüberwachung zum Einsatz kommen kann. Der Vollzugsdienst soll künftig mehr Präsenz zeigen und im Drei-Schicht-System unterwegs sein. Auch der Vorschlag für eine Anlaufstelle in der Innenstadt ist auf Zustimmung gestoßen. Um das Projekt umsetzen zu können, bemüht sich die Stadt jetzt um Fördermittel.