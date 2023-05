Für mehr Sauberkeit und Klimaschutz: Müllsammelaktion von FFF in Hof

Sie wollen die Stadt sauberer machen, aber auch ein Zeichen für den Klimaschutz setzen: Die FridaysForFuture-Bewegung in Hof veranstaltet heute ab 14 Uhr eine Müllsammelaktion. Konkret wollen die Teilnehmer den Park am Hauptbahnhof von Müll befreien. Die alltäglichen Abfälle stehen symbolisch für die massive Ressourcenverschwendung und Müllexporte, heißt es in einer Mitteilung. Wer mitmachen möchte muss nur seine eigenen Handschuhe mitbringen. Müllzagen werden gestellt.