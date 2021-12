Für mehr Regionalität: Weihnachtstraktoren rollen durch Hof

Es ist schon das zweite Weihnachten mitten in der Corona-Pandemie. Bei vielen will die festliche Stimmung gar nicht so recht aufkommen. Die Landwirte aus der Region wollen das ändern und veranstalten zum zweiten Mal einen weihnachtlichen Traktorumzug in der Hofer Innenstadt. Die Bauern schmücken ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit bunten Lichterketten. Sie wollen den Zuschauern damit nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern auf ihre eigene Situation aufmerksam machen. Christian Findeiß, Landwirt aus Münchberg:

Auf den betreffenden Straßen ist mit entsprechenden Behinderungen zu rechnen. Daher bittet die Stadt die Autofahrer, die Gebiete zu umfahren.