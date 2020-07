Nicht erst seit den Fridays-for-Future-Demos haben viele Firmen gemerkt, dass es besser ist auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das Kunststoffunternehmen Gealan recycelt zum Beispiel schon seit vielen Jahren seine Fensterprofile. Jetzt ist es den nächsten Schritt in Sachen Klimaschutz gegangen. Die Verwaltung am Stammsitz in Oberkotzau und das Werk in Tanna holen sich ihre Energie vollständig aus erneuerbaren Energien. Damit spart Gealan nach eigenen Angaben jedes Jahr fast 18.000 Tonnen CO2 ein.